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        Yatak bazasından Kalaşnikof çıktı, arkadaşına ait olduğunu söyledi

        ADANA'da,polis operasyonunda Serhat Y.'nin evinde, yatak bazasına gizlenmiş Kalaşnikof piyade tüfeği, giysi dolabında av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Sorgusunda, silahların bir süre önce tutuklanan A.N.'ye ait olduğunu öne süren Serhat Y., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:40
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        Yatak bazasından Kalaşnikof çıktı, arkadaşına ait olduğunu söyledi
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        ADANA'da,polis operasyonunda Serhat Y.'nin evinde, yatak bazasına gizlenmiş Kalaşnikof piyade tüfeği, giysi dolabında av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Sorgusunda, silahların bir süre önce tutuklanan A.N.'ye ait olduğunu öne süren Serhat Y., tutuklandı.

        Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Serhat Y.'nin evinde çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki apartman dairesine operasyon düzenledi. Evdeki aramalarda yatağın bazasına gizlenmiş uzun namlulu Kalaşnikof piyade tüfeği ile 2 şarjörü, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile silahlara ait 73 dolu fişek ele geçirildi. Operasyonda silahları bulunduran Serhat Y. ile kardeşi Sercan Y. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüpheliler, sorgularında silahların kendilerine değil, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle bir süre önce tutuklanan A.N.'ye ait olduğunu öne sürdü. 'Kasten yaralama' suçundan kayıtları bulunduğu belirtilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Serhat Y., tutuklandı, Sercan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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