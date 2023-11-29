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        Adana'da cipin çarptığı çocuk yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde cipin çarptığı çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 20:35 Güncelleme: 29.11.2023 - 20:35
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        Adana'da cipin çarptığı çocuk yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde cipin çarptığı çocuk yaralandı.

        Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen cip, koşarak yolun karşı tarafına geçmek isteyen çocuğa çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı.

        Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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