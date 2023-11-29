Adana'da cipin çarptığı çocuk yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde cipin çarptığı çocuk yaralandı.

Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen cip, koşarak yolun karşı tarafına geçmek isteyen çocuğa çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı.

Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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