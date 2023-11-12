Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının ardından

Süper Lig´in 12´nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Oyuncularının performansından memnun olduğunu belirten Patrick Kluivert, "Maçın ilk 20 dakikasında Fenerbahçe bizden daha üstün bir oyun sergiledi. Sonrasında maça ortak olduk ve maçın gidişatını yönlendirmeye başladık. Kendi evimizde hücum ağırlıklı futbol oynamayı seven bir takımız. İkinci yarının başlarında değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız vardı. Güzel şutlarımız da oldu. Performanslara bakacak olursak; 0-0 doğru bir skordu. Tabi ki bu durum bizi memnun etmiyor. Biz kazanmayı seven bir takımız" dedi.

"GALİBİYET SERİSİNİ DEVAM ETTİREMEDİK"

Tempolu bir maçta hakemlerle alakalı soru işaretlerinin olabileceğini kaydeden Kluivert, "Oyun geneline bakarsak, hakemlerle alakalı bir şey söyleyemeyiz. Ben hoca olarak dominant bir futbol oynatmayı seven ve isteyen biriyim. Fenerbahçe´ye de saygı duyuyoruz. İyi bir takıma sahipler. Bizim kalitemiz de oldukça iyi. Galibiyet serisini devam ettiremediğimiz için mutsuzum" diye konuştu.

İSMAİL KARTAL: ALDIĞIMIZ 1 PUANLA LİDER OLDUK

Puan kayıplarının yaşanabileceğini, bunların futbolda olağan şeyler olduğunu kaydeden İsmail İsmail Kartal, "Adana Demirspor´u çok iyi analiz ederek buraya geldik. Kendi sahalarında ilk defa burada puan kaybı yaşadılar. Oyun üstünlüğü elimizdeydi, oyunu domine ettik. İlk ve ikinci yarıda pozisyonlarımız da vardı. Bunun yanı sıra rakibe neredeyse hiç pozisyon vermedik. Sadece defans oyuncularının uzun pasıyla girdikleri bir pozisyon vardı. Maçı nasıl kurguladıysak; oyuncularım aynen istediğim gibi oynadılar. Aldığımız 1 puanla lider olduk. Keşke birkaç gol atıp, buradan 3 puanla ayrılabilseydik. Yine de ortaya koyduğumuz oyundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Patrick Kluivert´in açıklamaları

- İsmail Kartal´ın açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI

2023-11-12 22:00:34