Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov'dan Adana'da tedavi gören 4 vatandaşına ziyaret

KIRGIZİSTAN Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, ülkesinde meydana gelen helikopter kazası ve patlama olaylarında yaralanan ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alınan 4 Kırgız vatandaşı ziyaret etti.

Türkiye´ye gelen Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Ankara´daki ziyaretlerinin ardından havayoluyla Adana´ya geldi. Kırgızistan´ın başkenti Bişkek´te ayrı zamanlarda meydana gelen helikopter kazası ve patlama olaylarında yaralanan Kırgız vatandaşlardan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi altına alınan 4 kişiyi ziyarete gelen Caparov´a Adana Valisi Yavuz Selim Köşger eşlik etti. Caparov, 2'si hastanenin yanık merkezinde 2'si de cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi gören 4 yaralı hakkında Başhekim Mehmet Volkan Harput'tan bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Caparov, "Kırgızistan´da 2 ayrı kaza oldu. 2´si asker 4 kişi buraya geldi. Askerlerimizin durumu iyi. Yanık merkezinde tedavi gören hastalarımızın da durumları iyiye gidiyor. Hastalarımıza Allah´tan şifa diliyoruz. Onları buradaki doktorlarımıza emanet ediyoruz. Kırgız ve Türk kardeşliği neticesinde Kırgızistan´a da böyle hastaneler yapmak planlarımız arasında" dedi.