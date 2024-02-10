Feke'de MHP Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı
Adana'nın Feke ilçesinde MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Adana'nın Feke ilçesinde MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.
İslam Mahallesi'ndeki açılışta Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Yapılan konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.
Açılışa, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Şükrü Erdinç, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Feke Belediye Başkan adayı Ahmet Şener katıldı.
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