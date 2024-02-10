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        Köprüye terör örgütü elebaşının fotoğrafını asan 2 şüpheli yakalandı

        ADANA´da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini köprüye asan B.A. ile M.K., yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:15
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        Köprüye terör örgütü elebaşının fotoğrafını asan 2 şüpheli yakalandı
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        ADANA´da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini köprüye asan B.A. ile M.K., yakalanarak gözaltına alındı.

        Seyhan ilçesinde bir köprüye B.A. ile M.K., PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asıp, o anları sosyal medyada paylaştı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. 2 şüpheli operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seyhan´da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan, terör örgütü üyeliğinden kaydı mevcut iki şahıs; polislerimizce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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