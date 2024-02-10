Köprüye terör örgütü elebaşının fotoğrafını asan 2 şüpheli yakalandı

ADANA´da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini köprüye asan B.A. ile M.K., yakalanarak gözaltına alındı.

Seyhan ilçesinde bir köprüye B.A. ile M.K., PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asıp, o anları sosyal medyada paylaştı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. 2 şüpheli operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seyhan´da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan, terör örgütü üyeliğinden kaydı mevcut iki şahıs; polislerimizce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.