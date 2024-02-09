Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Olumsuzluğu olumluya çevirecek kadro yapısına sahibiz. Bunu da çevireceğiz." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun ilk yarım saatlik bölümünde iyi oynayıp pozisyonlara girdiklerine ancak son vuruşlarının eksik olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"İlk 30 dakikayı müthiş oynayan takım son 10-15 dakikada hiç pozisyon yokken içeri 2-0 sıfır mağlup gittik. Tabii bu bizim için moral ve motivasyonun düştü. Ama ikinci yarı hem oyunu riske ederek hem de yaptığımız değişikliklerle maça iyi başladık. Penaltı olunca 3-0 oldu. 3-0'ın ardından gelmek kolay değil. Buna rağmen oyunu devam ettirmeyi sürdürdük. "

Karaman, çok güçlü bir kadro oluşturduklarını ancak bu oyuncuların antrenman yapıp bir araya gelmesi gerektiğine dikkati çekti. Dün gelen oyuncuları bugün maçta oynattıklarını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"Fena da oynamadılar, iyi de mücadele ettiler. İki oyuncumuz daha yolda geliyor. Dolayısıyla 8 yeni oyuncuyu teknik ekip olarak bir an önce antrenmanlarda kaynaştırıp bir oyun planı, bir takım oyunu haline dönüştürmeliyiz. Bu da bizim görevimiz. Geldiğimizden beri hem beraberlik hem de almış olduğumuz mağlubiyetler var. Olumsuzluğu olumluya çevirecek kadro yapısına sahibiz. Bunu da çevireceğiz. Peş peşe kazanacağımız maçlar mutlaka gelecek."

- Kasımpaşa cephesi

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, bugün kendileri için çok önemli bir müsabaka oynadıklarını söyledi.

Ligdeki yerlerini ve bundan sonraki durum ile hedeflerine dair yol haritasını çizecek bir maç oynadıklarını ifade eden Kanbak, şunları dile getirdi:

"Bugün kazandık. Şu anda maç fazlasıyla dördüncü sıradayız. Bu bizim için çok keyif verici bir durum. Maçtan önce oyuncularımızla 'Belki bu müsabakalarda topu çok ayağımızda tutan, topa sahip olan bir takım değiliz. Zaman zaman bu konularda eleştirenler de oluyor. Ama yakaladığımız fırsatları, kazandığımız topları çok etkili bir şekilde, en hızlı şekilde rakip kaleye giderek sonuçlandırmayı başarabilen bir oyun kültürünü, oyun yapısına sahibiz.' diye konuştuk. Bu da rakiplerimiz için çok büyük tehdit. Bugün bir örneğini yaşadık. Önceki maçlarda da bunu yaşamıştık, Adana Demirspor'a karşı iki golle de kazandığımız top sonrası önemli geçiş fırsatları, 2-3 pasta hemen rakip kaleye, rakip ceza sahasına inebiliyor. Bu yönümüzü geliştireceğiz. Daha da iyi, verimli bir şekilde kullanmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Umarım kazanma alışkanlığımızı sürdürebiliriz ve izleyenlere keyifli futbol izletmeye devam ederiz."

Kanbak, teknik direktör Sami Uğurlu'nun cezalı olduğunu anımsatarak galibiyeti ona ve kendilerini bu maçta yalnız bırakmayan taraftalar ile Kasımpaşa camiasına hediye ettiklerini bildirdi.