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        Adana Demirspor - Kasımpaşa: 1-3

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 22:28 Güncelleme: 09.02.2024 - 22:30
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        Adana Demirspor - Kasımpaşa: 1-3
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        STAT:Yeni Adana

        HAKEMLER: Burak Pakkan, Yusuf Bozdoğan, Hakan Karabalcık

        ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış (Dk. 46 Yusuf Sarı), Semih Güler, Cisse (Dk. 46 Balotelli), Milad Mohammadi, Gravillon, Tayfun Aydoğan (Dk. 46 Rodriguez), Mendoza, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan (Dk. 83 Nani), Aymbetov (Dk. 60 Yusuf Barasi)

        KASIMPAŞA: Ali Emre Yanar, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan (Dk. 73 Yunus Emre Gedik), Da Costa (Dk. 82 Ngoy) (Dk. 90+4 Sadiku)

        GOLLER: Dk. 87 Balotelli (Adana Demirspor)- Dk. 29 Fall, Dk. 32 Aytaç Kara, Dk. 57 Hajradinovic (Kasımpaşa)- 

        SARI KARTLAR: Gravillon, Milad Mohammadi, Semih Güler, Nani, Balotelli (Adana Demirspor), Winck, Ali Emre Yanar, Ben Ouanes (Kasımpaşa)

        Süper Lig'in 25'inci haftasında Adana Demirspor, evinde konuk ettigi Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. Adana Demirspor, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü nedeniyle siyah zemin üzerine "Unutmadık, unutamayız" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

        13'üncü dakikada orta sahada Mendoza'nın ara pasında meşin yuvarlakla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahasında vurduğu şutta kaleci Ali Emre Yanar'ı geçen top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

        29'uncu dakikada sol kanattaki Hajradinovic'in ceza sahasının sağ tarafına yerden pasında kale sahası önünde topla buluşan Fall'ın yaptığı vuruşun ardından meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

        32'nci dakikada sol kanatta Ben Ouanes'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Aytaç Kara'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağları sarstı: 0-2.

        45'inci dakikada ceza sahası çizgisinde topu kazanan Da Costa'nın sert şutunda kaleci Magomedaliyev topu kornere çeldi.

        55'inci dakikada Balotelli'nin orta sahadan pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Ali Emre Yanar ayaklarıyla topu çıkardı.

        56'ncı dakikada Fall ile Aymbetov'un ceza sahasında mücadelesinde Fall yerde kalınca hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

        57'nci dakikada Hajradinovic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.

        75'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mendoza'nın uzak köşeye vuruşunda top dışarı çıktı.

        80'inci dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahasına ortasında Mendoza'nın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ali Emre Yanar topu çıkardı. Dönen topu önünde bulan Yusuf Barasi'nin sağ çizgiden vuruşunda kaleci Ali Emre Yanar topa hakim oldu.

        87'nci dakikada Gravillon'un ceza sahası içinde gönderdiği topu önünde bulan Balotelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

        Mücadele konuk ekip Kasımpaşa'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Adana - Gökhan KESKİNCİ

        2024-02-09 22:20:07

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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