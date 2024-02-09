Adanaspor iki oyuncu transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Tuzlaspor forması giyen 35 yaşındaki kaleci Ferhat Kaplan ve 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Taş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı ifade edildi.

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