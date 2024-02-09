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        Adanaspor iki oyuncu transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un kaleci Ferhat Kaplan ile orta saha oyuncusu Mehmet Taş'ı kadrosuna kattığı duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 18:03 Güncelleme: 09.02.2024 - 18:03
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        Adanaspor iki oyuncu transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un kaleci Ferhat Kaplan ile orta saha oyuncusu Mehmet Taş'ı kadrosuna kattığı duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Tuzlaspor forması giyen 35 yaşındaki kaleci Ferhat Kaplan ve 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Taş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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