Son dakika haberi Beşiktaş transferi açıkladı!

Beşiktaş, Arnavut futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Futbola ülkesi Arnavutluk'un FK Dinamo takımında başlayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Tirana'nın altyapısına geçti. 2018'da başkent temsilcisinde A takıma yükselen Muci, 2021'de Polonya takımı Legia Varşova'ya transfer oldu.