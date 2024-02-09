Adana'da cipe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde cipe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde cipe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
İlçenin Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı'nda, üzerinde 2 kişi bulunan motosiklet bir cipe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza anı, güvenlik kamerasınca kayda alındı.
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