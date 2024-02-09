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        Kayınbiraderini öldürmeye teşebbüs eden sanık ve azmettirici olduğu öne sürülen eşine dava

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürmeye çalıştığı iddia edilen sanığa 17 yıl ve azmettirici olduğu öne sürülen eşine ise 19 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 15:26 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:26
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        Kayınbiraderini öldürmeye teşebbüs eden sanık ve azmettirici olduğu öne sürülen eşine dava
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürmeye çalıştığı iddia edilen sanığa 17 yıl ve azmettirici olduğu öne sürülen eşine ise 19 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

        Beyazevler Mahallesi'nde 3 Kasım 2023'te, çıkan tartışma sonrası G.G'ye silahlı saldırı girişiminde bulunulmasıyla ilgili kız kardeşi L.Ö. ve eniştesi N.Ö. hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müşteki G.G. ile kız kardeşi L.Ö. ve eniştesi N.Ö. arasında önceye dayalı husumet bulunduğu, olay günü tarafların uzlaşmak amacıyla L.Ö'nün avukatına ait hukuk bürosunda bir araya geldikleri belirtildi.

        Tarafların anlaşmaya varamamaları neticesinde L.Ö'nün hukuk bürosundan ayrıldığı ve bir süre sonra kardeşi G.G'ye hakaret ve tehdit içerikli mesaj attığı, daha sonra telefonda kardeşiyle yaşadığı tartışmayı kocası N.Ö'ye anlattığı aktarılan iddianamede, N.Ö'nün de bu konuşma sonrası arabasındaki silahını alarak hukuk bürosuna tekrar geldiği ve G.G'yi öldürmekle tehdit ettiği anlatıldı.

        L.Ö'nün yazışma içeriklerine göre kocasını azmettirdiği, N.Ö'nün de eyleminde öldürme kastıyla hareket ettiği bildirilen iddianamede, N.Ö'nün "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından toplamda 17 yıla kadar, eşi L.Ö'nün "kasten öldürmeye azmettirme", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplamda 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Sanıklar, iddianamedeki ifadelerinde, suçlamaları kabul etmedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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