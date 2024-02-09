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        Adana'da 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Adana'da durdurulan kamyonda 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 09:47 Güncelleme: 09.02.2024 - 09:55
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        Adana'da 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Adana'da durdurulan kamyonda 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurarak arama yaptı.

        Kamyonun kasasındaki plastik tanklarda 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Polis ekipleri, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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