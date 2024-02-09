Adana´da Narkogüç- 48 operasyonuna 6 tutuklama

ADANA´dapolis ekiplerinin 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6´sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması için 'Narkogüç-48' operasyonu kapsamında çalışma başlattı. Belirlenen 21 adrese yapılan baskında 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 bin 10 uyuşturucu hap, 1 kilo 300 gram esrar, 0,68 gram eroin, 42 gram sentetik kannabinoid, 0,57 gram metamfetamin, 6 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken 10 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.