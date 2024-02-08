Adana'da hırsızlık yaptığı öne sürülen şüphelinin güvenlik kamerasını sökmesi görüntülere yansıdı

Şüpheli daha sonra, "çek çek" diye tabir edilen el arabasıyla olay yerinden uzaklaştı.

Araçtan inşaat malzemesi çaldığı öne sürülen şüpheli, daha sonra panelvanın tavanına çıkarak kendisini görüntüleyen güvenlik kamerasını söktü.

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