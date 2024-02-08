Adana'da hırsızlık yaptığı öne sürülen şüphelinin güvenlik kamerasını sökmesi görüntülere yansıdı
Merkez Seyhan ilçesinde, park halindeki panelvandan malzeme çaldığı öne sürülen kişinin aracın tavanına çıkarak güvenlik kamerasını sökmesi görüntülere yansıdı.
Merkez Seyhan ilçesinde, park halindeki panelvandan malzeme çaldığı öne sürülen kişinin aracın tavanına çıkarak güvenlik kamerasını sökmesi görüntülere yansıdı.
Gülbahçesi Mahallesi'nde, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, park halindeki panelvanın camını kırarak içine girdi.
Araçtan inşaat malzemesi çaldığı öne sürülen şüpheli, daha sonra panelvanın tavanına çıkarak kendisini görüntüleyen güvenlik kamerasını söktü.
Şüpheli daha sonra, "çek çek" diye tabir edilen el arabasıyla olay yerinden uzaklaştı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen olay sonrası, araç sahibinin şikayeti üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.