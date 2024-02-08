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        Adana'da seyir halindeki tırda yangın çıktı

        Adana'da seyir halindeyken alev alan kağıt yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 23:39 Güncelleme: 08.02.2024 - 23:43
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        Adana'da seyir halindeki tırda yangın çıktı
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        Adana'da seyir halindeyken alev alan kağıt yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yılankale mevkinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kağıt yüklü tırda yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Tır, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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