Adana'da seyir halindeki tırda yangın çıktı
Adana'da seyir halindeyken alev alan kağıt yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
Adana'da seyir halindeyken alev alan kağıt yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yılankale mevkinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kağıt yüklü tırda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Tır, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
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