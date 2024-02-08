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        Yukatel Adana Demirspor, Jose Rodriguez Martinez'i transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, İspanyol orta saha Jose Rodriguez Martinez'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 21:09 Güncelleme: 08.02.2024 - 21:09
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        Yukatel Adana Demirspor, Jose Rodriguez Martinez'i transfer etti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, İspanyol orta saha Jose Rodriguez Martinez'i kadrosuna kattı.

        Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Jose Rodriguez Martinez ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

        İmza törenine Kulüp Başkanı Murat Sancak da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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