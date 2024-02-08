Adana'da depremde 96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidinin yargılandığı dava

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın tutuklu müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'ün "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Alpargün cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve müştekiler ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada beyanı alınan müşteki Sürgün Taş, depremden 2 gün önce apartmanda bulunduğunu belirterek, "Benim apartmanda bulunduğum sırada kendiliğinden tavandan kumlar dökülüyordu. Buna bizzat şahit oldum. Ayrıca deprem sonrası binada arama kurtarma yapan insanlar yoğurt kovasıyla çalışma yapıyordu. Çünkü bina kum yığını halini almıştı. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması SEGBİS kaydına alınan sanık Alpargün, binayı inşa etmeden önce zemin etüdü yaptırdığını söyledi. Alpargün, şöyle devam etti:

"Zemin etüdünün yapılmadığı apartmana zaten belediye ekipleri gerekli izni vermezler. Ben kanunlara uygun bir apartman inşaatı yaptım. Hiçbir eksik malzeme kullanmadım. O tarihte teknik uygulama sorumlusu ve müteahhitlik hizmetleri ortak yürütülebiliyordu. Ben inşaatın iskan iznini zamanında aldım. Benim herhangi bir suçum yoktur. Bina inşaatında eksik bir malzeme kullanmadım. Sağlık sorunlarım mevcuttur. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum."

Davaya katılan müştekiler ise binada kolon kesilmesine ilişkin bir duruma tanıklık etmediklerini ve sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirerek, cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın binanın neden yıkıldığı ve sanığın kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporu alınması, bu aşamada sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

Mahkeme heyeti, Alpargün'ün tutukluluk halinin devamına, binanın neden yıkıldığı ve binanın yıkılmasında müteahhit olan sanığın kusur durumuna ilişkin Konya Teknik Üniversitesinden bilirkişi raporu alınmasına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Duruşma sonrası açıklama

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Avukat Beşir Ekinci, adalet beklediklerini vurguladı.

Mahkeme heyetinin Alpargün Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin ikinci duruşmayı gördüğünü kaydeden Ekinci, "Ben, meslektaşlarım ve aileler duruşmayı son ana kadar bütün dikkatimizle izledik. Mahkeme, sunduğumuz tüm delilleri, taleplerimizi, tanık beyanlarımızla beraber yeniden ve kapsamlı bir rapor alınarak dosyaya sunulmasını talep etti. Yine sanığın iddia ettiği kolon kesme iddiaları bu mahkemede tamamen çürütüldü. Bu iddia artık söz konusu değil. Ben ve arkamda görmüş olduğunuz meslektaşlarım ve aile yakınları olarak bizim gözlerimizde acı var, üzüntü var, keder var, hüzün var, ama tek bir şey yok o da korku. Hiçbir zaman da olmayacak. Sadece bu celse değil bundan sonraki bütün celselerde burada olduğu gibi yılmadan, dimdik ayakta giden canlarımızın hesabını sormak için süreci sonuna kadar takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekinci, sanık Hasan Alpargün, duruşmada hiçbir suçunun olmadığını ön sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Hasan Alpargün binayı düzgün yaptığını, değerlere uygun yaptığını söyledi. Fakat dosyaya gelen raporların hiçbiri Hasan Alpargün'ü doğrulamadı. Kendisi alacağı en yüksek cezayı bekliyor cezaevinde. Şimdi bizler bilirkişi raporunu bekleyeceğiz."

Müşteki Azem Yaren Coşkun ise depremde yıkılan apartmanda annesi, babası ve ağabeyini kaybettiğini bildirerek, "Mahkemenin tekrardan bilirkişi raporu aldırmasına yönelik ara karar çıkarması gerçekten bizi rahatlattı." dedi.

- Deprem günü KKTC'ye gittiği belirlenmişti

Adana'da depremde yıkılan Alpargün Apartmanı ile ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te KKTC'ye gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.​​​​​​​

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.

Tutuklu müteahhit Hasan Alpargün, savcılıkta şöyle ifade vermişti:

"Söz konusu binada herhangi bir eksikliğimiz yoktur. Hatta betonların kontrolü için işçileri sürekli uyarıyordum ancak inşaatın başka işlerine koşturduğumuzdan zaman zaman ilgilenemediğimiz oluyordu. Deprem nedeniyle yıkılan inşaatta herhangi bir eksikliğimiz ve hatamız bulunmamaktadır. Önceden planlanan bir program dahilinde 6 Şubat'ta aile dostlarımızı ziyaret amaçlı oğlumla KKTC'ye gittik. 3 gün sonra söz konusu apartmanın yıkıldığını öğrendim. Oğlumu olayları öğrenmesi için hemen Türkiye'ye gönderdim. Kesinlikle kaçmak gibi bir niyetim yoktu."