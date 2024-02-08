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        4 motosiklet çalan 15 yaşındaki hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        ADANA'da farklı tarihlerde 4 motosiklet çalan Suriyeli Murad M. (15), yakalandı. Hırsızlık anları, güvenlik kameralarına da yansıyan şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:10
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        4 motosiklet çalan 15 yaşındaki hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        ADANA'da farklı tarihlerde 4 motosiklet çalan Suriyeli Murad M. (15), yakalandı. Hırsızlık anları, güvenlik kameralarına da yansıyan şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nün Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçen ay Tahsilli, Dadaoğlu, Yenibaraj ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde motosiklet hırsızlığı ihbarı aldı. Ekiplerin bölgelerdeki araştırmaları ve güvenlik kameralarını incelemesiyle 4 olaydaki şüphelinin de yabancı uyruklu Murad M. olduğu tespit edildi. Operasyonla evinde yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murad M., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin dakikalar içinde motosiklet çaldığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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