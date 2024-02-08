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        Gümrük kaçağı 18 milyon 950 bin makaron ele geçirildi, 1 tutuklama

        ADANA'da, depoda, piyasa değeri 10 milyon 440 bin TL olan 18 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Cihat K., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 10:08 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:10
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        Gümrük kaçağı 18 milyon 950 bin makaron ele geçirildi, 1 tutuklama
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        ADANA'da, depoda, piyasa değeri 10 milyon 440 bin TL olan 18 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Cihat K., tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, söz konusu depoya operasyon düzenledi. Depoda arama yapan polis, piyasa değeri 10 milyon 440 bin TL olan 18 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli Cihat K., işlemleri sonrası tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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