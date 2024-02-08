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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 7,5 yıl hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis ve 15 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 09:52 Güncelleme: 08.02.2024 - 09:52
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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 7,5 yıl hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis ve 15 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık B.G. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Yeşilyuva Mahallesi'nde gece vakti evinde, motosiklet ile yanına gelen kişiye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi.

        Sanık B.G. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 ay hapis ve 15 bin lira adli para cezasına çarptırdığı B.G'nin tutuklanmasına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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