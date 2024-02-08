Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsız tutuklandı
Adana'da güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alınan hırsız tutuklandı.
Adana’da güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alınan hırsız tutuklandı.
Merkez Seyhan, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde 22 Aralık 2023-7 Ocak 2024'te 4 kişiye ait park halindeki motosikletler çalındı.
Mağdurların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarıyla ilgili araştırma başlattı.
Ekiplerin, güvenlik kameralarını incelemesi sonucu 4 motosikleti de aynı kişinin çaldığını belirledi.
Yabancı uyruklu hırsız M.M. (15) polislerce evinde yakalandı.
Çalınan motosikletlerden 3'ü bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.M, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
M.M'nin, sokakta park halindeki bir motosikleti çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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