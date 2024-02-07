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        Adana'da muhtar, tarlasında ölü bulundu

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir muhtar kendisine ait tarlada ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:26 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:32
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        Adana'da muhtar, tarlasında ölü bulundu
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        Adana'nın Kozan ilçesinde bir muhtar kendisine ait tarlada ölü bulundu.

        Alınan bilgiye, Tufanlı Mahallesi Muhtarı Kadir Sönmez (54), tüfeğiyle avlanmak için Böğrüdelik Mahallesi'nde bulunan kendisine ait buğday tarlasına gitti.

        Bir süre sonra Sönmez'i tarlasında silahla vurulmuş halde gören vatandaşlar jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Haberi alarak olay yerine giden Sönmez'in yakınları sinir krizleri geçirdi.

        Sönmez'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Sönmez'in 3 dönem muhtarlık yaptığı mahallede yeniden muhtarlığa seçilebilmek için aday olduğu anlaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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