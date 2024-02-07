Adana'da muhtar, tarlasında ölü bulundu

Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Sönmez'in 3 dönem muhtarlık yaptığı mahallede yeniden muhtarlığa seçilebilmek için aday olduğu anlaşıldı.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bir süre sonra Sönmez'i tarlasında silahla vurulmuş halde gören vatandaşlar jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye, Tufanlı Mahallesi Muhtarı Kadir Sönmez (54), tüfeğiyle avlanmak için Böğrüdelik Mahallesi'nde bulunan kendisine ait buğday tarlasına gitti.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir muhtar kendisine ait tarlada ölü bulundu.

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