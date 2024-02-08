Adana'da 18 milyon 950 bin makaron ele geçirildi
Adana'da bir depoda 18 milyon 950 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
Adana'da bir depoda 18 milyon 950 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir depoya baskın yaptı.
Adreste gümrük kaçağı 18 milyon 950 bin makaron ele geçiren polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheli C.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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