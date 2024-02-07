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        Adana'da otomobilin çarptığı çoban ağır yaralandı

        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir otomobilin çarptığı çoban ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 18:49 Güncelleme: 07.02.2024 - 18:49
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        Adana'da otomobilin çarptığı çoban ağır yaralandı
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        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir otomobilin çarptığı çoban ağır yaralandı.

        Sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 RE 273 plakalı otomobil, Ayvalık Mahallesi'nde sürüsüyle yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen çobana çarptı.

        Çobanın yaralanmasının ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan çobanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kazada, yaklaşık 40 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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