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        Adana'da tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Adana'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 12:48 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:48
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        Adana'da tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Adana'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkez Sarıçam ilçesi Sofudede Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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