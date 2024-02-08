Kozan'da depremde hayatını kaybedenlerin anısına konser verildi
Adana'nın Kozan ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına konser düzenlendi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına konser düzenlendi.
Kozan Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği (KOZYAR) tarafından düzenlenen konser, Kozan Belediyesi Sinema Salonu'nda gerçekleşti.
Konserde, afetin ardından yaşananlar ve hikayelere yönelik görüntüler dinleyicilere sunuldu.
Programa katılan KOZYAR Başkanı Musa Akçalı, depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.
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