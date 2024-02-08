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        Kozan'da depremde hayatını kaybedenlerin anısına konser verildi

        Adana'nın Kozan ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:49 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:52
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        Kozan'da depremde hayatını kaybedenlerin anısına konser verildi
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına konser düzenlendi.

        Kozan Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği (KOZYAR) tarafından düzenlenen konser, Kozan Belediyesi Sinema Salonu'nda gerçekleşti.

        Konserde, afetin ardından yaşananlar ve hikayelere yönelik görüntüler dinleyicilere sunuldu.

        Programa katılan KOZYAR Başkanı Musa Akçalı, depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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