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        Minibüsteki malzemeleri çalıp, üzerine çıkarak güvenlik kamerasını da aldı

        ADANA´da camını kırdığı park halindeki minibüsün içinden inşaat malzemesi çalan kimliği belirsiz şüpheli, daha sonra da aracın tavanına çıkarak duvardaki güvenlik kamerasını alıp kaçtı. Hırsızlık anı, başka güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 14:48 Güncelleme: 08.02.2024 - 14:50
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        Minibüsteki malzemeleri çalıp, üzerine çıkarak güvenlik kamerasını da aldı
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        ADANA´da camını kırdığı park halindeki minibüsün içinden inşaat malzemesi çalan kimliği belirsiz şüpheli, daha sonra da aracın tavanına çıkarak duvardaki güvenlik kamerasını alıp kaçtı. Hırsızlık anı, başka güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

        Olay, 6 Şubat saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi´nde meydana geldi. Kağıtçı görünümlü kimliği belirsiz kişi, park halindeki minibüsün penceresinin camını kırıp içeri girdi. Şüpheli, içerideki inşaat malzemelerini çalıp, yanında getirdiği hurda arabasına yükledi. Daha sonra minibüsün tavanına çıkan şüpheli, yönü kendisine bakan duvardaki güvenlik kamerasını çalıp kaçtı. Hırsızlık anı, farklı açılardaki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Araç sahibinin şikayeti üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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