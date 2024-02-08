6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Yem sanayisinin yeni ihracat kapısı için geri sayım

GÖKSEL YILDIRIM/ERHAN CİHAN ÜNAL - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirler arasında yer alan Adana, Türkiye ve Orta Doğu'nun üretim kapasitesi en yüksek yem fabrikalarından birine ev sahipliği yapacak.

Ofis Yem Yönetim Kurulu Üyesi Cem Taşkaldıran, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin 30 yıl önce tarım ve hayvancılık sektörlerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek üzerine 3 ailenin ortaklığıyla kurulduğunu söyledi.

Şirketin, faaliyetlerine bu ortaklık yapısıyla devam ettiğini aktaran Taşkaldıran, "Şirketimiz, faaliyetlerini kuruluş aşamasından sonra Ankara'daki fabrikayı satın alarak buraya taşıdı. Daha sonra farklı yıllarda devreye alınan Manisa Salihli ve Kars yatırımlarıyla üretim tesisleri ve kapasitesini artırdık." dedi.

Taşkaldıran, son olarak Adana yatırımını devreye almayı planladıklarını ve fabrikanın, güncel teknolojiyi en üst düzeyde kullanan bir altyapıya sahip olduğunu bildirdi.

Adana yatırımının, Türkiye ve Orta Doğu'nun üretim kapasitesi en yüksek fabrikalarından biri olmasını planladıklarına işaret eden Taşkaldıran, "Teknoloji ve enerji verimliliğini en üst seviyede kullanarak en kaliteli ürünü, en düşük enerji tüketimi ve karbon ayak izi oluşacak şekilde üretip sunmayı hedeflemekteyiz." diye konuştu.

Yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Taşkaldıran, 15,2 megavatlık öz tüketime yönelik güneş enerjisi yatırımlarının devam ettiğini ve kısa sürede devreye alınmasının amaçlandığını söyledi.

- "Adana, ihracat hedeflerimiz için doğru lokasyon"

Adana fabrikasının inşaatının depremden çok fazla etkilenmediğini bildiren Taşkaldıran, depremin ardından yaşanan ilk şokun ardından, şantiyedeki faaliyetlere çok hızlı şekilde devam ettiklerini anlattı.

Taşkaldıran, Adana yatırımının devre girmesiyle şirketin üretim kapasitesinin saatte 170 tondan 250 tona çıkacağını belirtti.

Fabrikanın kurulduğu bölgeyi, faaliyetleri ve hedefleri açısından avantajlı gördüklerine dikkati çeken Taşkaldıran, "İç pazara yakınlığı, bu pazardaki konumumuzu güçlendirecek. Limanlara ve Orta Doğu coğrafyasına yakınlığından dolayı da şirketimizin ihracat hedeflerine katkı sağlayacak. İhracatla alakalı gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sektörel fuarlara katılıyoruz. Özellikle katma değerli yemler ve 'konsantre premiksler' dediğimiz ürün gruplarında ihracat hedeflerimiz bulunuyor. İhracat hedeflerimiz doğrultusunda Adana doğru bir lokasyon. Adana, Mersin'deki limanlar ile Afrika'ya ulaşım sağlıyor. Karayolu ulaşımıyla da Irak, Orta Doğu pazarı için lojistik avantaj sunuyor. Yatırımda son aşamadayız, en kısa sürede faaliyete almayı planlıyoruz. Şantiyemizde 70 kişi fabrikayı devreye almak için çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gelişmiş teknolojilerle donatılan fabrika devreye girdiğinde en az 60 kişilik istihdam sağlayacağına işaret eden Taşkaldıran, şunları kaydetti:

"Şirketimiz her noktada kazandığını sektöre ve ülkesine yatırım olarak dönüştürmüş durumda. Buranın faaliyete geçmesinin ardından farklı bölgelerde yine işimizle alakalı yatırım planlamalarımız, düşüncelerimiz bulunuyor. Ülkemize, ekonomimize güveniyoruz, üretmeye, çalışmaya, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."