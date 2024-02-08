Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Demirspor'da yeni transferler ilk antrenmanlarına çıktı

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 21:37 Güncelleme: 08.02.2024 - 22:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirspor'da yeni transferler ilk antrenmanlarına çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre, Akdeniz ekibinin teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmana yeni transferler de katıldı. Adana Demirspor'un ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği John Stiven Mendoza Valencia, Milad Mohammadi ve Jose Rodriguez Martinez, takımla ilk antrenmanlarını yaptı.

        Maç öncesi son antrenmanını yapan Hikmet Karaman'ın öğrencileri, yarın saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Muleka ipten aldı!
        Muleka ipten aldı!
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        Yapay zeka tehlikesine karşı buluştular
        Yapay zeka tehlikesine karşı buluştular
        Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç
        Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç
        Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı
        Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Başkent'te feci kaza: 4 kişi öldü!
        Başkent'te feci kaza: 4 kişi öldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf
        ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek

        Benzer Haberler

        Adana'da hırsızlık yaptığı öne sürülen şüphelinin güvenlik kamerasını sökme...
        Adana'da hırsızlık yaptığı öne sürülen şüphelinin güvenlik kamerasını sökme...
        Adanaspor iki oyuncu transfer etti
        Adanaspor iki oyuncu transfer etti
        Adanaspor, Hakkı Türker ile yollarını ayırdı
        Adanaspor, Hakkı Türker ile yollarını ayırdı
        Yukatel Adana Demirspor, Jose Rodriguez Martinez'i transfer etti
        Yukatel Adana Demirspor, Jose Rodriguez Martinez'i transfer etti
        Adana'da Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
        Adana'da Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
        AK Parti'li Çelik: Hepinizin haddini bildirmeye hazırız
        AK Parti'li Çelik: Hepinizin haddini bildirmeye hazırız