Adana'da Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

Adana'da, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 15 ilçede gösterdiği belediye başkan adayları tanıtıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen programda, 30. büyükşehir aday tanıtım programını Adana'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cuma ve cumartesi günleri 51 ilin belediye başkan adaylarını vatandaşlarla tanıştıracaklarını aktaran Elitaş, sürecin vatana millete hayırlı olmasını diledi.

Elitaş, yarın MHP'nin kuruluşunun 55. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Cumhur İttifakının en önemli paydaşlarından olan Milliyetçi Hareket Partisinin kuruluş yıl dönümü tebrik ediyorum. Nice nice 55 yıllara ermesini temenni ediyorum." dedi.

İnsana hizmet etmenin en önemli yollarından birisinin siyaset olduğuna dikkati çeken Elitaş, şöyle konuştu:

"27 Mayıs 1960'ta milletin temsilcilerinin yaptığı başarıları içine sindiremeyenler, 'Bu ülkenin sahibiyim' diye ortaya çıkanlar bir darbe yaptılar. 12 Mart muhtırasını arkasından getirdiler. Daha sonra 12 Eylül darbesini ortaya koydular. 28 Şubat'ı getirdiler. En son 3 Kasım 2002'de yine milletin iradesiyle, büyük bir çoğunlukla AK Parti iktidara geldi. 5 yıllık sürede yaptığımız icraatlar birilerini yine rahatsız etti. Türkiye'yi bulunduğu coğrafyada lider ülke haline getiren, edilgen bir ülke olmaktan, 'Baş üstüne' diyen bir ülke olmaktan çıkarıp etken bir ülke konuma getiren AK Parti iktidarından rahatsız olanlar, Cumhurbaşkanı'nı bize seçtirmediler."

Elitaş, geçmişte zorlu günlerin yaşandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"O günü hatırlayanlar var mı bilmiyorum... 27 Nisan saat 23.15. 'Genelkurmay Başkanlığının ışıkları yanıyor' diye gazetelere konuşuyorlar, tartışıyorlar. 27 Nisan'da 'e-muhtıra' diye bir şey yayınladılar. O gün, bugün genel başkan yardımcımız, parti sözcümüz, değerli kardeşim Ömer Çelik'in de içinde bulunduğu bir ekip, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, liderimizin önderliğinde 27 Nisan e-muhtırasına karşı 'herkes haddini bilecek muhtırasını' hazırladılar. 28 Nisan'da o güne kadar şapkasını alıp gidenler, artık kendilerinin karşısında şapkasını alıp giden bir iktidar değil, milletin sandıktan çıkmış iradesine 'dur' diyebilecek, onların iradesine sahip çıkabilecek bir iktidar gördü. İşte bugün 15 Temmuz 2016'nın altında yatan en önemli gerçek, 27 Nisan e-muhtırasına karşı 28 Nisan'da milletin iradesiyle seçilmiş, parlamentodan çıkan o günkü iktidarın iradesidir. 15 Temmuz'da biz Türkiye'nin her tarafında 'Millet iradesi en üstün, kutsal iradedir. Kimse bu iradeye karşı çıkamaz' dedik."

15 Temmuz 2016'da başlayan AK Parti - MHP ittifakının bugüne kadar devam ettiğini belirten Elitaş, "Hiçbir menfaat ilişkisi olmadan, hiçbir koltuk sevdası bulunmadan, sadece ülkenin bekası, devletin birliği ve bütünlüğü, bulunduğumuz coğrafyada güçlü bir ülke olabilmek için 8 yıldır ittifakımız devam ediyor ve dünyaya da örnek olacaktır." diye konuştu.

- "Her taraf bizim için önemli"

Elitaş, bugün de 31 Mart'taki seçimlere giderken Adana'da 15 ilçe, bir büyükşehir belediyesi olmak üzere 16 sandıkta da Cumhur İttifakını çıkaracaklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki 76 kişiden 51'nin Cumhur İttifakının olduğunu aktaran Elitaş, şunları söyledi:

"51 büyükşehir belediye meclisi seçtiysek, Cumhur İttifakı güçlü iki çoğunluğa sahipse demek ki bizim belediye başkan adaylarımız için mahalle mahalle ev ev kapı kapı dolaşıp Cumhur İttifakı adaylarımıza oy vermemiz gerekir. Birini birinden ayırmamız mümkün değil. Birini birinden farklı düşünmemiz söz konusu değil. Nasıl ki Adana Büyükşehir bizim için önemliyse Pozantı da bizim için önemli, her taraf bizim için önemli. Tüm belediye başkan adaylarımız için Cumhur İttifakında oyları toparlayabilmemiz için gayret göstermemiz gerekir."

Belediyecilik hikayesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında başlattığı belediyecilikte yazıldığını vurgulayan Elitaş, şunları kaydetti:

"1994 yılında orada işi olanlar, askerlik yapan, eğitim hayatını gerçekleştirenler maalesef İstanbul'u bir çöp dağı, susuzluk içinde kıvranan bir çöl gibi görür. Cumhurbaşkanımız 1994 yılında belediye başkanı olunca belediyeciliğin tarihini yazdı. O günden bu tarafa Türkiye'nin 81 vilayetini gezin her tarafta yemyeşil bir şehircilik görürsünüz. O Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında attığı, yaptığı işlemlerle yazdığı belediyecilik destanının son hamlesidir. İşte biz bugün gerçek belediyecilik dediğimizde 21. yüzyıla girerken Türkiye'de belediyecilik hamlesini yapmak için yaptığımız mottolarda söylediğimiz şu; yaşanabilir şehirler ortaya koyabilmek, insanlarımızı layık oldukları ve çağdaş seviyeye ulaştırabilmek için belediyeciliği yapmamız gerekir."

Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkan adayları Fatih Mehmet Kocaispir ve 15 ilçenin belediye başkan adaylarıyla yaşanabilir, ulaşımı hızlı, sıkıntıları olmayan, bir taraftan tarımsal bir taraftan sanayi üretimiyle, ihracatıyla, ithalatıyla Adana'nın tarihini daha da üst bir seviyeye getireceklerini anlattı.

- "Yerel seçimlere damgamızı vurmaya hazırız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Adana için tarihi günlerden birini yaşadıklarını söyledi.

Kenti, yerel yönetim alanında da daha güçlü hizmetlere kavuşturmak için hazır olduklarını dile getiren Çelik, "Hep beraber, Seyhan ve Ceyhan nehirleri gibi bereketli Çukurova'yı daha da bereketli hale getirmek için kolları sıvamaya, yerel seçimlere damgamızı vurmaya hazırız, kararlıyız." dedi.

Çelik, Cumhur İttifakının milli birlik ve beraberlik ittifakı olarak kurulduğunu vurgulayarak, bugüne kadar omuz omuza yürüdüklerini, büyük işlere imza attıklarını anlattı.

Muhalefete eleştiride bulunan Çelik, "Bugün muhalefet partilerinden biri çıkmış demiş ki; 'Yerel seçimlerde Cumhur İttifakına haddini bildireceğiz'. Bize haddini bildireceğini söyleyene diyorum ki bak biz Adana'dayız, buradayız, hepinize yeteriz ve hepinizin haddini bildirmeye hazırız, kararlıyız." diye konuştu:

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar 14 ve 28 Mayıs'ta 'Kemal Kılıçdaroğlu anketlere göre Cumhurbaşkanı olacak' diyorlardı. Adana ise 'Biz bay Kemal'i bay bay Kemal yapmaya hazırız' diyordu. Şimdi genel başkanları gitti, başka bir genel başkan geldi. Fakat yine teröre destek verenlerle, terörle yanaşık düzen yürüyenlerle ittifaklarını sürdürmek için her türlü hesabın, kitabın içerisine giriyorlar. Onlar ne yaparsa yapsın, biz Cumhur İttifakı üyeleri olarak bu yolda, başta Adana olmak üzere Türkiye'nin her tarafında kararlı, güçlü şekilde yürüyeceğiz. Genel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı yerel seçimlerde taçlandıracağız. Genel seçimde attığımız imzayı yerel seçimlerde daha büyük başarı damgasına dönüştüreceğiz. Sonuçta inşallah 31 Mart gecesi Sayın Cumhurbaşkanı'mıza Adana Büyükşehir Belediyesi ve 15 ilçeyi hediye edeceğiz. İnşallah, 31 Mart gecesi değerli büyüğümüz Devlet Bahçeli Bey'e Adana'da büyükşehir ve 15 ilçenin, Cumhur İttifakı'nın olduğu müjdesini vereceğiz."

Çelik, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya için önemini vurgulayarak, "Ülkemizde bu istikrarı, hizmeti koruduğumuz gibi bölgemizin kaderine de iyilik ve güzellikle damga vurmaya devam edeceğiz." dedi.

Nisan ayının, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı dolayısıyla Adana için önemli olduğunu işaret eden Çelik, "Adana nisanda portakal çiçekleriyle kokar. 31 Mart gecesi, Cumhur İttifakı Adana'nın her tarafına portakal çiçekleri gibi damgasını vuracak." ifadesini kullandı.

- "Kentsel dönüşüm hamlesini Adana'ya yayacağız"

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de 1 Nisan sabahında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Adana'nın "anahtarlarını" teslim etmek için söz verdiğini dile getirdi.

Adanalıların, kentin gelişmesini ve ilerlemesini istediklerini vurgulayan Kocaispir, şöyle konuştu:

"Yüreğir Belediyesi'nde yaptığımız hizmetler ve güzellikler ortada. Çıktığımız bu yolculukta samimiyiz ve iyi niyetliyiz. Adanalı hemşehrilerimizin hizmet için bu erdemli ve kıymetli beklentilerinizin farkındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun aziz silah arkadaşlarının bizlere emanet bıraktığı mübarek topraklarda aklın, bilimin ve tecrübenin ışığında, özlenen ve beklenen tüm hizmetleri yapmak için büyük bir enerji ve bilinçle çaba göstereceğiz. Depreme dirençli şehirler ve binalar yapmak için Yüreğir'de başlattığımız büyük kentsel dönüşüm hamlesini inşallah tüm Adana sathına yayacağız. Artık bir kabusa dönüşen ulaşım konusunu tüm kurumlarımızın işbirliği ve dayanışmayla çözüme kavuşturacağız."

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı da yarın partilerinin 55. kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını dile getirerek, "İnşallah nice 55 yıllara, başarıyla nice uzun yıllara diyorum." şeklinde konuştu.

Aday tanıtım toplantısına milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

- İlçe adayları tanıtıldı

Konuşmaların ardından tanıtılan AK Parti ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Seyhan: Erdal Hatipoğlu

Ceyhan: Erol Kahraman

Tufanbeyli: Ekrem Keçe

Yüreğir: Halil Nacar

Aladağ: Mustafa Akgedik

Tanıtılan MHP ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Pozantı: Ali Avan

Feke: Ahmet Şener

Yumurtalık: Aydın Kütükoğlu

Sarıçam: Bilal Uludağ

Karaisalı: Bekir Şimşek

Çukurova: Firdevs Cingözler

Kozan: Mustafa Atlı

Karataş: Necip Topuz

Saimbeyli: Vedat Cengiz

İmamoğlu: Mehmet Aydın Kangur