Adanaspor, Hakkı Türker ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, orta saha oyuncusu Hakkı Türker ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hakkı Türker ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.