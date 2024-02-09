Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Burak Pakkan, Yusuf Bozdoğan, Hakan Karabalcık
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Cisse, Milad Mohammadi, Gravillon, Tayfun Aydoğan, Mendoza, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Aymbetov
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Da Costa
Goller: Dk. 29 Fall, Dk. 32 Aytaç Kara (Kasımpaşa)
Sarı kart: Dk. 38 Gravillon (Yukatel Adana Demirspor)
ADANA
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