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        Adanaspor, Arda Akbulut ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kaleci Arda Akbulut ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 19:21 Güncelleme: 09.02.2024 - 19:21
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        Adanaspor, Arda Akbulut ile yollarını ayırdı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kaleci Arda Akbulut ile yollarını ayırdı.

        Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Trabzonspor'dan kiralanan 23 yaşındaki Arda Akbulut ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

        Açıklamada, Arda'ya teşekkür edilerek futbol hayatında başarılar dilendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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