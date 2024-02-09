Adana'da yangın çıkan 12 katlı apartmanda bazı kişiler dumandan etkilendi

Bazı kişilerin dumandan etkilendiği apartmandaki çocuklar ve vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir apartmandaki dairede çıkan yangında bazı kişiler dumandan etkilendi.

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