Adana'da yangın çıkan 12 katlı apartmanda bazı kişiler dumandan etkilendi
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir apartmandaki dairede çıkan yangında bazı kişiler dumandan etkilendi.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir apartmandaki dairede çıkan yangında bazı kişiler dumandan etkilendi.
Osmangazi Mahallesi'ndeki 12 katlı apartmanın 4. katındaki dairede yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangının çıktığı daireye girerek alevlere müdahale etti.
Bazı kişilerin dumandan etkilendiği apartmandaki çocuklar ve vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.
Ekipler, yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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