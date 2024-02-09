Adanaspor, 2 oyuncusunu profesyonel yaptı

Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Akademi liglerinde başarılı performans sergileyen altyapı oyuncularımızdan Emir Can Aksu ve Azer İpek profesyonel sözleşmeyi imzaladılar. Genç oyuncularımıza şanlı formamızla nice başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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