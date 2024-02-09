Adana Demirspor, Youcef Atal'ı transfer etti
Yukatel Adana Demirspor, 27 yaşındaki sağ bek Youcef Atal'ı kadrosuna kattı.
Yukatel Adana Demirspor, 27 yaşındaki sağ bek Youcef Atal'ı kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, OGC Nizza'dan Cezayirli Atal'in transfer edildiğini belirtildi.
Açıklamada, Youcef Atal'a "Ailemize hoş geldin" denilerek başarılar dilendi.
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