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        Adana'da kamyon dorsesine yüklenen su tankında 617,5 kilogram esrar ele geçirildi

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde kamyonun dorsesine yüklenen su tankında 617,5 kilogram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 20:10 Güncelleme: 10.02.2024 - 20:17
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        Adana'da kamyon dorsesine yüklenen su tankında 617,5 kilogram esrar ele geçirildi
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        Adana'nın Yüreğir ilçesinde kamyonun dorsesine yüklenen su tankında 617,5 kilogram esrar ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda uyuşturucu taşınan kamyonun plakasını tespit eden ekipler, aracı Eski Misis Mahallesi D400 kara yolunda durdurdu.

        Kamyonun dorsesine yüklenen su tankında narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 617,5 kilogram esrar bulundu.

        Kamyondaki 3 kişi gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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