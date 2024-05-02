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        Yol verme tartışmasında belediye otobüsü şoförü tekme- tokat dövüldü; o anlar kamerada

        ADANA'da, elektrikli bisikletteki Ahmet Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 19:44 Güncelleme: 02.05.2024 - 19:46
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        Yol verme tartışmasında belediye otobüsü şoförü tekme- tokat dövüldü; o anlar kamerada
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        ADANA'da, elektrikli bisikletteki Ahmet Y. (29), Mahmut Y. (23) ve Süleyman Ş. (19), yol verme tartışması yaşadığı belediye otobüsü şoförü Aytaç D.'yi (44) tekme- tokat dövdü. Yolcuların araya girmesiyle kaçan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Aytaç D. hastaneye kaldırılırken, saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Mithat Özhan Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Aytaç D. yönetimindeki belediye otobüsü, yolcu almak için durağa girmek istedi. Bu sırada sağında ilerleyen elektrikli bisikletli Ahmet Y., yol verme yüzünden otobüs şoförüyle tartıştı. Ahmet Y. ile bisikletteki Süleyman Ş. ve Mahmut Y., otobüsün camlarını yumrukladı. Şüpheliler, otobüsten inen şoför Aytaç D.’ye saldırıp, tekme- tokat dövdü. Aytaç D. aldığı darbelerle kanlar içinde yığılırken, yolcuların engellediği şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Aytaç D.’yi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Şüpheliler ise Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Aytaç D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu, şüphelilerin ise sorgularının sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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