Adana'da nehirde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
Adana'da düştüğü Seyhan Nehri'nde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu.
Adana'da düştüğü Seyhan Nehri'nde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu.
Merkez Seyhan ilçesinde dün akşam saatlerinde Gençlik Köprüsü'nden nehre düşen Fahri Saylıg'ı (45) arama çalışmaları devam etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, balçık ve yosunla kaplı alanda Saylıg'ın cesedine ulaştı.
Saylıg'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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