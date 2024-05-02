Adana'da yol verme tartışmasında otobüs şoförü darbedildi

Bir süre sonra kavgaya Ahmet Y'nin yakınları Mahmut Y. (23) ve Süleyman Ş. (19) de dahil oldu.

Alınan bilgiye göre, Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı'nda Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün sürücüsü Aytaç D. (44) ile elektrikli bisiklet sürücüsü Ahmet Y. (29) arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

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