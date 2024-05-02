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        Adana'da kontrolden çıkan otomobil, kahvehanede oturanlara çarptı: 5 yaralı

        ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bir kahvehanenin bahçesinde oturanlar müşterilere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 20:00 Güncelleme: 02.05.2024 - 20:05
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        Adana'da kontrolden çıkan otomobil, kahvehanede oturanlara çarptı: 5 yaralı
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        ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bir kahvehanenin bahçesinde oturanlar müşterilere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Mikail Toman yönetimindeki 10 PU 614 plakalı otomobil, yolun kenarına park ederken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 12 AB 270 plakalı kamyonete çarptı. İlerlemeye devam eden otomobil, bir kahvehanenin bahçesinde oturan müşterilere çarptıktan sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

        'ÇOK KORKTUK'

        Kaza anını anlatan vatandaşlardan Ali Barut, "Araç burada park halindeydi. Sürücü çalıştırırken bir an panik yaptı. Direksiyonu kırınca kahvehanenin bahçesine girdi. Daha sonra sağa dönmesi kahvehanenin içindekiler için bir şanstı. Yoksa direkt içeri girecekti, içeride insanların kaçacak yeri yoktu. Dışarıda oturanlar şans eseri kaçabildi. Çok ciddi bir panik oldu. İlk başta saldırı, suikast olduğunu düşündük. Otomobilin altında kalan oldu sandık, çok korktuk" diye konuştu.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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