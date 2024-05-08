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        Otomobilin vurup, kaçtığı bisikletli öldü

        ADANA'da otomobil sürücüsünün çarpıp, kaçtığı bisikletli İbrahim Vuranay (59), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 23:47 Güncelleme: 08.05.2024 - 23:50
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        Otomobilin vurup, kaçtığı bisikletli öldü
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        ADANA'da otomobil sürücüsünün çarpıp, kaçtığı bisikletli İbrahim Vuranay (59), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda bisikletiyle ilerleyen İbrahim Vuranay'a sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, hızla çarpıp, kaza yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kazanın şiddetiyle bisikleti parçalanan ve kendisi de metlerce savrulan Vuranay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polisin kaza yerinde yaptığı inceleme ve delil toplama çalışmasının ardından Vuranay'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaçan sürücüyü yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmayı sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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