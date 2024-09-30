AK Parti Milletvekili Zenbilci, partisinden istifa etti

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, partisinden istifa etti.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı da olan Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini açıkladı. Zenbilci açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir. Bu sürecin, mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum. Kamuoyuna saygıyla. Ahmet Zenbilci”