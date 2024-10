AK Parti'li Çelik: Gazze'de olan şey insanlığa dönük bir saldırıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dünyanın tek gündeminin Gazze’de gerçekleşen soykırım olduğunu belirterek, "Gazze'de olan şey insanlığa dönük bir saldırıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da düzenlenen TEKNOFEST’te değerlendirmelerde bulundu. Çelik, açıklamasında İsrail’in Lübnan ve Filistin saldırıları hakkında konuştu. Çelik, "Genç kardeşlerimizin burada bulunması bu şekilde büyük bir organizasyonun içinde olmaları açısından kıvanç verici. Tüm bunlar gerçekleşirken tabii çok yakınımızda şu anda bulunduğumuz yerin çok yakınındaki, Türkiye'ye çok yakınımızdaki coğrafyada gerçekleşen olayları dikkatle takip ediyoruz. Dünyanın her tarafında, dünyanın tek gündemi Gazze'deki gerçekleşen soykırım. Şimdi buna İsrail'in Lübnan'a saldırısı, Netanyahu hükümetinin bu soykırım siyasetini ve işgal siyasetini Lübnan'a doğru genişletmesi eklendi. Bu soykırım hükümetinin yaptığı açıklamalara baktığımızda Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler konuşmasında Irak, Suriye, Lübnan bütün bu bölgeyi bir çeşit lanetli bölge olarak ilan etmesi, bütün bu bölgeler büyük istikrarsızlıklara imza atmak için bu soykırım hükümetinin birtakım hazırlıklar içerisinde olduğunu göstermektedir. Tüm bu tabloya baktığımızda görmemiz gereken şey şudur. Bu soykırım hükümetine karşı insanlık cephesinin söz söylemenin ötesine geçerek, gerçek anlamda bu soykırım siyasetini durduracak bir eylem ortaya koyamaması halinde, bu bölgesel savaşın çok ötesine yayılan asimetrik birtakım istikrarsızlıkları da beraberinde getirebilecek, çok daha geniş bir coğrafyaya yayılabilecek bir istikrarsızlık alanı oluşturacaktır. Dolayısıyla bugün baştan beri söylediğimiz Gazze'de olan şey insanlığa dönük bir saldırıdır. Gazze'de olan şey insanlığa dönük bir soykırım siyasetidir. Bütün uluslararası sistemin ve bütün uluslararası düzenin tehdit edilmesidir dediğimiz tablo maalesef bugün çok acı bir realite olarak önümüzde giderek genişleyen olumsuz eylemler zinciri olarak bulunmaktadır. Gelinen noktada, soykırım hükümetinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini bile istenmeyen adam ilan etmesi aslında bu soykırım siyasetinin bunun mensubu olan Netanyahu çetesinin doğrudan bütün medeniyetin sonuçlarına, uluslararası hukuka, uluslararası düzene, açtığı savaşın bir neticesidir. Açıkça şunu söylemektedirler. Biz istediğimiz yere saldırırız. Ama kimsenin bize cevap verme hakkı yoktur. Tabii burada bunları destekleyenler asıl problemdir. Neredeyse Akdeniz'de balıkçı kayığı koya girecek yer kalmamıştır. Her taraf savaş gemisiyle doludur" dedi.

'İSRAİL’İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR CÜMLESİ İKİYÜZLÜLÜKTÜR'

Bu tablo karşısında insanlık cephesinin mücadeleyi insani değerler adına vermesi gerektiğinin altını çizen Çelik, "İsrail önüne gelene saldırdığında ve katliam işlediğinde kınamakla yetinenler, İsrail'in saldırdığı ülkeler, öldürdüğü insanlar karşısında bir tepki verildiği zaman hemen ‘İsrail'in yanında savaşa gireriz ve o ülkeyi cezalandırırız’ gibisinden bir yaklaşım ortaya koymaktadırlar. Akdeniz'e gelen Amerikan savaş gemilerinin sürekli sayısı artmaktadır. Ne için bu? İsrail saldırdıkça İsrail'i daha çok korumak için. Yapılan açıklamalar ‘İsrail'in kendini savunma hakkı var’ cümlesi dünyanın en ikiyüzlü cümlesidir. Kuşkusuz her egemen devletin kendisini tehdit eden bir ulusal güvenlik tehdidi karşısında ya da bir terör tehdidi karşısında cevap verme hakkı vardır. Fakat artık ‘İsrail'in kendini savunma hakkı vardır’ cümlesi kesinlikle bunu içermemektedir. İsrail'in kendini savunma hakkı var cümlesini her kuran İsrail'in daha çok çocuk öldürmesine, daha çok kadın öldürmesine, daha çok insan öldürmesine imkan veren, zemin sağlayan ve destek oluşturan bir yaklaşım içerisine girmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni bile istenmeyen adam ilan edecek kadar pervasızlaşan bütün uluslararası düzene karşı koyan, bunu tehdit eden İsrail hükümetinin geldiği nokta aslında bugün İsrail'deki Yahudilerin de dünyadaki herkesin de güvenliğini tehdit eden ana unsurun Netanyahu hükümetinin ta kendisi olduğunu göstermiştir. İsrail'in kendini savunma hakkı var cümlesinin arkasına yerleştirilen her şey soykırımdır. Çocuk ölümleridir, bebek ölümleridir" diye konuştu.