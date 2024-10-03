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        HÜDA PAR Adana İl Sekreterini öldüren, İl Başkanını da yaralayan sanık yargılanıyor

        HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'i parti binasında bıçakla öldüren, İl Başkanı Salih Demir'i de yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 18:11 Güncelleme: 03.10.2024 - 18:11
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        HÜDA PAR Adana İl Sekreterini öldüren, İl Başkanını da yaralayan sanık yargılanıyor
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        HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'i parti binasında bıçakla öldüren, İl Başkanı Salih Demir'i de yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Sever, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

        Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı, sanığın akıl hastalığı ve cezai ehliyet bakımından değerlendirilmesi için İstanbul Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesinden istenilen raporun dava dosyasına girdiğini, dosyaya eklenen raporda "sanığın suç tarihi itibarıyla akıl hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu"nu söyledi.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Sever, "Önceki duruşmada da söylemiştim. Ben olayın gerçekleştiği gün olay yerinde bulunmuyordum. Başka bir yerdeydim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Asıl suçlu olan ben değilim. Tahliye ve beraat talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Müşteki avukatları ise sanıktan şikayetçi olduklarını yineleyerek, Ali Sever'in cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan İl Başkanı Salih Demir'in hastaneden gelecek olan kati hekim raporunun beklenilmesine ve diğer eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığında 22 Temmuz 2023'te bıçaklı saldırıya uğrayan İl Başkanı Salih Demir yaralanmış, İl Sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetmiş, olayla ilgili Ali Sever 23 Temmuz 2023'te tutuklanmıştı.

        Sever hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 19 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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