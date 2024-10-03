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        TEKNOFEST Adana'ya ikinci günde de yoğun ilgi

        ADANA'da ilk kez gerçekleştirilen ve dün kapılarını ziyaretçilerine açan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), ikinci gününde de büyük ilgi gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 17:50 Güncelleme: 03.10.2024 - 17:55
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        TEKNOFEST Adana'ya ikinci günde de yoğun ilgi
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        ADANA’da ilk kez gerçekleştirilen ve dün kapılarını ziyaretçilerine açan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), ikinci gününde de büyük ilgi gördü. Yeni model uçak ve insansız hava araçlarının gösteri uçuşu yaptığı festivalde, gelecek yıl piyasaya sunulması beklenen Togg’un sedan modeli T10F de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde bu yıl 7’ncisi Adana’da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla dün ziyaretçileriyle buluştu. Adana Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde de büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler alandaki son model uçak, helikopter ve birçok aracı inceleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        TOGG’UN YENİ MODELİNE İLGİ

        Çok sayıda yeni teknolojinin tanıtıldığı etkinlikte, 2025’te piyasaya sunulması beklenen Togg’un sedan modeli T10F de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. T10F’nin, spor model özelliklerini taşımasının yanı sıra sedan araçtan beklenen fonksiyonları da karşılayacak şekilde dizayn edildiği belirtildi. Piyasadaki mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacağı belirtilen T10F’nin 600 kilometre menzile sahip olacağı kaydedildi. T10F’yi görmek için standa gelen ziyaretçiler, yeni araca ilgi gösterdi.

        DEMODAY ETKİNLİĞİ

        Ayrıca alanda bulunan Şampiyonlar Ligi çadırında T3 Girişim Merkezi Demoday etkinliği de yapıldı. Girişimciler Demoday’de, iş fikirleri ve projelerini ziyaretçilere sundu. Çeşitli teknolojik aletler, bu alanda meraklılarıyla buluştu.

        ELEKTRİKLİ MANGALDA KEBAP

        Öte yandan yemek bölümü olarak ayrılan alanda da ziyaretçiler Adana’nın yöresel lezzetlerini tatma fırsatı da buldu. TEKNOFEST yönetimi, uçuşları etkileyeceği gerekçesiyle ızgarası bulunan restoranlarda kömürü yasakladı. Ziyaretçilerin Adana kebaptan mahrum kalmaması için kebapçılar ise festivale özel kömürsüz ve dumansız mangal yaptırdı. Tezgahlara kurulan elektrikli ocaklarda pişen kebaplar da ilgi gördü.

        ‘KEBAP AŞKIMIZIN ÖNÜNE GEÇEMEDİ’

        Elektrikli ocakta ziyaretçilere kebap sunumu yapan Cihangir Korkmaz, “Coşku dolu bir festival oluyor. Biz de TEKNOFEST’te yerimizi aldık. Uçuşlarla alakalı bir sakınca vardı, kömürlü ocak konusunda bir uyarı gelmişti. Bu bizim kebap aşkımızın önüne geçemedi. Elektrikli ocaklarda kebap pişiriyoruz. Deneyenler ilk defa tadıyorlar. Ziyaretçilerimiz çok beğendi. Közde pişen kebaptan bir farkı olmadığını söylüyorlar” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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