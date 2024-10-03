"Gönül Dağı" dizisinin oyuncuları TEKNOFEST Adana'da ziyaretçilerle buluştu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının

TRT'nin sevilen dizilerinden "Gönül Dağı"nın oyuncuları, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) hayranlarıyla bir araya geldi.

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