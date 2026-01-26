Habertürk
Habertürk
        Aladağ ilçesinde sis etkili oldu

        Aladağ ilçesinde sis etkili oldu

        Adana'nın Aladağ ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Giriş: 26.01.2026 - 13:16 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:16
        Aladağ ilçesinde sis etkili oldu
        Adana'nın Aladağ ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        İlçenin bazı mahallelerinde sabah başlayan sis, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.


        Sis nedeniyle yollarda görüş mesafesi düştü.

