Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanığa dava

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanık hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz M.M. için yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.



Sanığın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede M.M'nin, DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu, kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı belirtildi.



Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında soruşturma yürütülen R.Ç. tarafından banka hesabına gönderilen 1980 lirayı, örgüt üyelerine ulaştırdığı bilgisi iddianamede yer aldı.



İddianamede, sanığın cep telefonundaki incelemede örgütsel yazışmalar bulunduğu, Suriye'deki örgüt üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için maddi yardım topladığı kaydedildi.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.M'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

