Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanığa dava

        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanık hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:44 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanığa dava
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanık hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz M.M. için yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

        Sanığın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede M.M'nin, DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu, kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı belirtildi.

        Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında soruşturma yürütülen R.Ç. tarafından banka hesabına gönderilen 1980 lirayı, örgüt üyelerine ulaştırdığı bilgisi iddianamede yer aldı.

        İddianamede, sanığın cep telefonundaki incelemede örgütsel yazışmalar bulunduğu, Suriye'deki örgüt üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için maddi yardım topladığı kaydedildi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.M'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Kayıp kız sağ olarak bulundu
        Kayıp kız sağ olarak bulundu
        Genel anestezi çocuklarda diş tedavisi için güvenli bir seçenek sunuyor
        Genel anestezi çocuklarda diş tedavisi için güvenli bir seçenek sunuyor
        Kayıp olarak aranan Hatice, tarihi manastır yakınlarında bulundu
        Kayıp olarak aranan Hatice, tarihi manastır yakınlarında bulundu
        Adana'da 2 bin 495 litre sahte alkol ele geçirildi
        Adana'da 2 bin 495 litre sahte alkol ele geçirildi
        Adana usulü kayak festivali: Leğenle, bidonla, poşetle pistte yarış
        Adana usulü kayak festivali: Leğenle, bidonla, poşetle pistte yarış
        Soğuk havalar bel ağrılarını arttırıyor
        Soğuk havalar bel ağrılarını arttırıyor